Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe sahasında Fenerbahçe'yi misafir edecek. Sporseverler de karşılaşmaya dair önemli bilgileri araştırıyor... Peki, Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde...

FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA OYNANACAK?

51. defa Lig'de karşılaşacak Göztepe-Fenerbahçe mücadelesi Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Göztepe için zorlu bir mücadele olacak Fenerbahçe – Göztepe maçının hakemi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Mossoro, Napoleoni, Serdar, Jerome

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriç

EKSİK OYUNCULAR:

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Öte yandan, Fenerbahçe'de Nabil Dirar, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Dirar, Göztepe karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 14. hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

NOTLAR:

Süper Lig'in geride kalan 12 haftasını 21 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kalmıştı.

Bu sezon 15 puan kaybının 10'unu deplasmanda yaşayan sarı-lacivertliler, dış sahada 6 maçta 2 galibiyet alabildi. Son 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi ise haftaya 16 puanla 9. sırada girdi.

İSTATİSTİKLER...

Süper Lig tarihinde Fenerbahçe ile karşılaştığı 50 maçın sadece sekizini kazanabilen Göztepe (19B 23M), bu galibiyetlerin altısını iç sahada aldı.

Ligde Fenerbahçe'yi ağırladığı son sekiz maçın sadece birinde mağlup olan Göztepe (3G 4B), bundan önceki dokuz maçta rakibini bir kez yenebilmişti.

Ligdeki son iki deplasman maçında gol atamayan Fenerbahçe, en son Nisan-Ağustos 2008 arasında art arda üç dış saha maçını golsüz tamamlamıştı.

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de topa en fazla sahip olan (%64), en yüksek isabetli pas yüzdesiyle oynayan (%85), rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan (348) ve en fazla isabetli şut çeken (74) takım.

Süper Lig'de sekiz maçtır rakiplerine gol atan Göztepe (11 gol), bundan önceki 14 karşılaşmanın 10'unda fileleri havalandıramamıştı.

Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş ile birlikte en fazla maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri Göztepe (6).

Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'ın (10) ardından en az gol yiyen üç takımın ikisi bu maçta karşılaşacak: Göztepe, Fenerbahçe & Sivasspor (12).

Bu sezon ceza sahası içinden en az gol atan takım olan Göztepe (6), aynı zamanda ceza sahası dışından en fazla gol atan üç takımdan biri (5, Sivasspor & Yeni Malatyaspor ile birlikte).

Göztepe'nin Süper Lig'de iç sahada attığı son altı golün üçünde Soner Aydoğdu'nun direkt katkısı var (1 gol & 2 asist).

Fenerbahçe'nin ligde deplasmanda attığı son üç golün ikisi Tolga Ciğerci'den geldi.

GÖZTEPE-FENERBAHÇE REKABETİ

Bu karşılaşma ligde iki takım arasında oynanan 51. mücadele olacak. Süper Lig'in kurulduğu ilk sezon olan 1959-1960 sezonunda ilk kez karşı karşıya gelen iki takımın İzmir Alsancak Stadyumu'nda oynadığı maç 0-0 berabere bitmişti. Bu tarihten sonra oynanan maçlarda Fenerbahçe 23, Göztepe 8 kez kazanırken, 19 karşılaşmadaysa taraflar eşitliği bozamadı. İki takım arasında oynanan müsabakalarda bugüne kadar alınan en farklı galibiyeti 1974-1975 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe 7-1'lik skorla almıştı.

FENERBAHÇE 18 YILDIR İZMİR'DE KAZANAMIYOR

İki takım arasında bugüne kadar İzmir'de 25 lig maçı oynandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 6 kez kazanırken, 8 kez rakibine mağlup oldu. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye karşı en son galibiyetini 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0'lık skorla almıştı. İzmir'deki son 3 Süper Lig karşılaşmasında Göztepe rakibine galibiyet şansı tanımazken, 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Geçen sezon İzmir'de oynanan son lig maçında Göztepe, Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.