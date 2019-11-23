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23 Kasım 2019, Cumartesi
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'de gol krallığı yarışına damgası

Süper Lig'de gol krallığı yarışına yabancı oyuncu damgası

'de ilk 11 haftada ortaya çıkan gol krallığı tablosunda yabancı oyuncuların ağırlığı göze çarpıyor. Zirvede 9 golle ve yer alırken bu ikilinin hemen arkasında Crivelli ve Vedat Muriç yer alıyor.

Milli maç arasının ardından 'de heyecan dün oynanan - mücadelesi ile başladı. Ligde kıyasıya rekabet devam ederken gol krallığı yarışında ise yabancı oyuncuların performansı dikkat çekiyor.

SIRALAMADAKİ İLK 14 OYUNCU YABANCI

Ligde geride kalan 11 hafta sonunda gol yollarında ilginç veriler ortaya çıktı. Yerli oyuncuların geride kaldığı tabloda, BtcTurk Yeni Malatyasporlu ile Aytemiz Alanyasporlu 9 golle zirvede yer alırken, listenin ilk 14'ü yabancı futbolculardan oluşuyor. Süper Lig'de 4 gol atan Türk oyuncu bulunmazken , Emre Kılınç, Güray Vural, İlhan Parlak, Mert Hakan Yandaş, Serdar Özkan ve 3'er gol ile en skorer yerli futbolcular olarak öne çıkıyor.

SON YERLİ KRAL BURAK YILMAZ

Geçmiş yıllarda gol krallığı yarışında ipi göğüsleyen oyunculara bakıldığında da yabancı oyuncuların ön planda olduğu bir tablo mevcut. Ligde son 6 yıldır gol krallığı yarışında ilk sırayı yabancı oyuncular alırken, 2012-2013 sezonunda 24 gol atan , bu alanda zirvede yer alan son Türk futbolcu oldu.

SON 10 YILDA EN YÜKSEK ORTALAMA DIAGNE'DEN

Son 10 yılda krallık tacı takan oyuncuların maç başına attığı goller incelendiğinde ise geçtiğimiz yılı Kasımpaşa ve Galatasaray'da 29 maçta attığı 30 golle ilk sırada bitiren Mbaye Diagne zirvede bulunuyor. Sezon sonunda 1.03'lük ortalama yakalayan Diagne'yi 2011-2012 sezonunda Trabzonspor ile çıktığı 34 maçta attığı 33 gol ile 0.97'lük ortalamayı tutturan Burak Yılmaz takip ediyor. Tecrübeli golcü o yıl normal sezonu 30 maçta 32 golle tamamlarken, statü gereği oluşan Şampiyonluk Grubu'nda da çıktığı 4 maçta 1 gol kaydetme başarısı göstermişti.

Bu sezon Süper Lig'de gol krallığı yarışında ilk 14 sıra şu şekilde:

Adis Jahovic : 9 gol
Papiss Cisse: 9 gol
Enzo Crivelli: 7 gol
Vedat Muriç: 7 gol
Alexander Sörloth: 6 gol
Faruku Miya: 5 gol
Patrick Twumasi: 5 gol
Junior Fernandes: 4 gol
Boldrin: 4 gol
Guilherme: 4 gol
Mustapha Yatabare: 4 gol
: 4 gol
Bogdan Stancu: 4 gol
Mame Thiam: 4 gol

  1. 23.11.2019
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