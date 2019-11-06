Anadolu devrimi
Ligin neredeyse 3’te 1’i geride kaldı. Dört Büyükler ilk 3 sırada yok. Alanya, Sivas ve Y.Malatya’ya helal olsun. Saha dışı tartışmalar olmasa puan cetveli keyifli bir tablo sergiliyor. Liderle 9’uncu arasında 4 puan var.
Süper Lig'de orta hakemler ve VAR tartışmalarının arasında futbol izlemeye çalışıyoruz. Büyükler, yıldız isimlere milyon euro'ları saçarken paraları daha doğru harcayan Anadolu kulüpleri ise bunun karşılığını sahada alıyor. İşte puan cetveli. Lider Alanya, takipçileri Sivasspor ve Yeni Malatyaspor. Bu 3 takım izlettikleri iyi futbol ve mücadelesiyle alkışı hak ediyor. Ligde bir de ilginç durum var. Lider Alanyaspor (19) ile 9. Gaziantep (15) arasında sadece 4 puan var. Kazanan ok gibi yukarı fırlıyor, kaybeden iniyor.
İŞLERİ HİÇ KOLAY DEĞİL
Dört Büyükler için eskiden içerisi-dışarısı fark etmiyordu. Ancak yeni statlar ve herkesin "Şehrinin takımını tutmasıyla" birlikte işler çok değişti. Bu rakamlara da ciddi biçimde yansıyor. Dört Büyükler bu sezon toplam 20 deplasman maçı oynadılar. Galibiyet sayıları 5'te kaldı. Tam 8 defa yenildiler. 7 maç ise beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe, lig sonuncusu Kayseri'ye kaybederek şok yaşadı. Trabzonspor evinde Göztepe'ye yenildi. Galatasaray ve Beşiktaş ise haftayı 3 puanla kapattılar.
HAFTANIN ASİSTİ
MENSAH KAYSERISPOR
Sarı-kırmızılı ekip, Fenebahçe'yi devirirken Mensah orta sahada maestro gibiydi. Umut Bulut'a attığı ara pası birinci sınıftı. Umut da golü yaptı.
HAFTANIN GOLÜ
YASİN
90+3'te röveşata ile takımına puan kazandırmak her futbolcuya nasip olmaz. Yasin bunu başardı.
HAFTANIN KURTARIŞI
LORIS KARİUS
BEŞiKTAŞ
Kartal, Antalya deplasmanında ilk yarı süper, ikici yarı durgundu. Son bölümde Karius, Serdar Özkan'ın altıpasta yaptığı sert vuruşu kurtardı.
HAFTANIN HOCASI
SİVASSPOR
RIZA ÇALIMBAY
Usta çalıştırıcı kimseye sataşmıyor, aba altından sopa göstermiyor, iğneleyici konuşmuyor. Sahaya inip işini yapıyor. Rıza Çalımbay'ın akıllı taktiğiyle Sivasspor deplasmanda Denizli'yi devirip 2. sıraya yerleşti.
HAFTANIN OLAYI
VAR BANA VAHLAR BANA
Süper Lig'de VAR'ın ilk kez uygulandığı geçen sezon hakemler neredeyse her pozisyonu kontrole gidiyorlardı. Bu sezon ise sebebini kimsenin anlayamadığı şekilde VAR'ı unuttular. Zaten yetenekleri sorgulanan hakemlerimiz, VAR desteğinden de kendi arzularıyla uzaklaşınca penaltılar kaçıyor, kırmızı kartlar atlanıyor. Futbol oynanmıyor.
HAFTANIN SÖZÜ
ALİ ECE
Yorumcu Ali Ece, Lens'i eleştirdi: İki ihtimal var. Ya hakiki Lens, F.Bahçe-M.United maçından sonra kaçırıldı ya da Lens maçlardan önce kavurmalı, pastırmalı pide yiyor. 7 karşı karşıyanın 6'sı kaçar mı!
- 6.11.2019
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Trabzonspor Krasnodar maçı için taktik çalıştı
Toplam 1
Yorum
nedim biz alırız maçları hadi takım
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Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Toplam 1
Yorum
Rolandinho Yahu niye uzatıyorsun? Anadolugücü ne güzel istiyordu seni! Badu Baduoğlu gibi bir adamın arkasında oynayacaktın...
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Trabzonspor Sosa ile anlaşma sağladı!
Toplam 2
Yorum
Tsclup doğru karar
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