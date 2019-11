Anadolu devrimi

Süper Lig'de orta hakemler ve VAR tartışmalarının arasında futbol izlemeye çalışıyoruz. Büyükler, yıldız isimlere milyon euro'ları saçarken paraları daha doğru harcayan Anadolu kulüpleri ise bunun karşılığını sahada alıyor. İşte puan cetveli. Lider Alanya, takipçileri Sivasspor ve Yeni Malatyaspor. Bu 3 takım izlettikleri iyi futbol ve mücadelesiyle alkışı hak ediyor. Ligde bir de ilginç durum var. Lider Alanyaspor (19) ile 9. Gaziantep (15) arasında sadece 4 puan var. Kazanan ok gibi yukarı fırlıyor, kaybeden iniyor.



İŞLERİ HİÇ KOLAY DEĞİL

Dört Büyükler için eskiden içerisi-dışarısı fark etmiyordu. Ancak yeni statlar ve herkesin "Şehrinin takımını tutmasıyla" birlikte işler çok değişti. Bu rakamlara da ciddi biçimde yansıyor. Dört Büyükler bu sezon toplam 20 deplasman maçı oynadılar. Galibiyet sayıları 5'te kaldı. Tam 8 defa yenildiler. 7 maç ise beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe, lig sonuncusu Kayseri'ye kaybederek şok yaşadı. Trabzonspor evinde Göztepe'ye yenildi. Galatasaray ve Beşiktaş ise haftayı 3 puanla kapattılar.



HAFTANIN ASİSTİ

MENSAH KAYSERISPOR

Sarı-kırmızılı ekip, Fenebahçe'yi devirirken Mensah orta sahada maestro gibiydi. Umut Bulut'a attığı ara pası birinci sınıftı. Umut da golü yaptı.



HAFTANIN GOLÜ

YASİN

90+3'te röveşata ile takımına puan kazandırmak her futbolcuya nasip olmaz. Yasin bunu başardı.



HAFTANIN KURTARIŞI

LORIS KARİUS

BEŞiKTAŞ

Kartal, Antalya deplasmanında ilk yarı süper, ikici yarı durgundu. Son bölümde Karius, Serdar Özkan'ın altıpasta yaptığı sert vuruşu kurtardı.



HAFTANIN HOCASI

SİVASSPOR

RIZA ÇALIMBAY

Usta çalıştırıcı kimseye sataşmıyor, aba altından sopa göstermiyor, iğneleyici konuşmuyor. Sahaya inip işini yapıyor. Rıza Çalımbay'ın akıllı taktiğiyle Sivasspor deplasmanda Denizli'yi devirip 2. sıraya yerleşti.



HAFTANIN OLAYI

VAR BANA VAHLAR BANA

Süper Lig'de VAR'ın ilk kez uygulandığı geçen sezon hakemler neredeyse her pozisyonu kontrole gidiyorlardı. Bu sezon ise sebebini kimsenin anlayamadığı şekilde VAR'ı unuttular. Zaten yetenekleri sorgulanan hakemlerimiz, VAR desteğinden de kendi arzularıyla uzaklaşınca penaltılar kaçıyor, kırmızı kartlar atlanıyor. Futbol oynanmıyor.



HAFTANIN SÖZÜ



ALİ ECE

Yorumcu Ali Ece, Lens'i eleştirdi: İki ihtimal var. Ya hakiki Lens, F.Bahçe-M.United maçından sonra kaçırıldı ya da Lens maçlardan önce kavurmalı, pastırmalı pide yiyor. 7 karşı karşıyanın 6'sı kaçar mı!