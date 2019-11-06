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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Anadolu devrimi

Anadolu devrimi

Ligin neredeyse 3’te 1’i geride kaldı. Dört Büyükler ilk 3 sırada yok. Alanya, ve Y.Malatya’ya helal olsun. Saha dışı tartışmalar olmasa puan cetveli keyifli bir tablo sergiliyor. Liderle 9’uncu arasında 4 puan var.

Süper Lig'de orta hakemler ve VAR tartışmalarının arasında izlemeye çalışıyoruz. Büyükler, yıldız isimlere milyon euro'ları saçarken paraları daha doğru harcayan Anadolu kulüpleri ise bunun karşılığını sahada alıyor. İşte puan cetveli. Lider Alanya, takipçileri ve . Bu 3 takım izlettikleri iyi futbol ve mücadelesiyle alkışı hak ediyor. Ligde bir de ilginç durum var. Lider Alanyaspor (19) ile 9. Gaziantep (15) arasında sadece 4 puan var. Kazanan ok gibi yukarı fırlıyor, kaybeden iniyor.

İŞLERİ HİÇ KOLAY DEĞİL
Dört Büyükler için eskiden içerisi-dışarısı fark etmiyordu. Ancak yeni statlar ve herkesin "Şehrinin takımını tutmasıyla" birlikte işler çok değişti. Bu rakamlara da ciddi biçimde yansıyor. Dört Büyükler bu sezon toplam 20 deplasman maçı oynadılar. Galibiyet sayıları 5'te kaldı. Tam 8 defa yenildiler. 7 maç ise beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe, lig sonuncusu 'ye kaybederek şok yaşadı. evinde 'ye yenildi. ve ise haftayı 3 puanla kapattılar.

HAFTANIN ASİSTİ
MENSAH KAYSERISPOR
Sarı-kırmızılı ekip, Fenebahçe'yi devirirken Mensah orta sahada maestro gibiydi. 'a attığı ara pası birinci sınıftı. Umut da golü yaptı.

HAFTANIN GOLÜ
YASİN
90+3'te röveşata ile takımına puan kazandırmak her futbolcuya nasip olmaz. Yasin bunu başardı.

HAFTANIN KURTARIŞI
LORIS KARİUS
BEŞiKTAŞ
, deplasmanında ilk yarı süper, ikici yarı durgundu. Son bölümde Karius, Serdar Özkan'ın altıpasta yaptığı sert vuruşu kurtardı.

HAFTANIN HOCASI
SİVASSPOR
RIZA ÇALIMBAY
Usta çalıştırıcı kimseye sataşmıyor, aba altından sopa göstermiyor, iğneleyici konuşmuyor. Sahaya inip işini yapıyor. 'ın akıllı taktiğiyle Sivasspor deplasmanda 'yi devirip 2. sıraya yerleşti.

HAFTANIN OLAYI
VAR BANA VAHLAR BANA
Süper Lig'de VAR'ın ilk kez uygulandığı geçen sezon hakemler neredeyse her pozisyonu kontrole gidiyorlardı. Bu sezon ise sebebini kimsenin anlayamadığı şekilde VAR'ı unuttular. Zaten yetenekleri sorgulanan hakemlerimiz, VAR desteğinden de kendi arzularıyla uzaklaşınca penaltılar kaçıyor, kırmızı kartlar atlanıyor. Futbol oynanmıyor.

HAFTANIN SÖZÜ

ALİ ECE
Yorumcu Ali Ece, Lens'i eleştirdi: İki ihtimal var. Ya hakiki Lens, F.Bahçe-M.United maçından sonra kaçırıldı ya da Lens maçlardan önce kavurmalı, pastırmalı pide yiyor. 7 karşı karşıyanın 6'sı kaçar mı!

  1. 6.11.2019
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