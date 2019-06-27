Volkan Demirel, Arda Turan, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu'nun fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Fenerbahçeli Volkan Demirel, Barcelona'nın sözleşmeli oyuncusu Arda Turan, Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Fenerbahçe'ye imza atmak için gün sayan Emre Belözoğlu ve Fenerbahçeli basketbolcu Melih Mahmutoğlu tatilde bir araya geldi. Çekilen bu fotoğraf sosyal medyayı salladı.
Futbolcular Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın yanı sıra basketbolcu Melih Mahmutoğlu tatilde bir araya geldi.
Beraber tatil yapan futbolcular ayak tenisi oynadı. Arda ile Burak, Emre ile Volkan'ı mağlup etti.
Daha sonra futbolcular sosyal medya hesaplarından 'Enler Kulübü' paylaşımıyla bir fotoğraf paylaştı. Arda Turan'ın fiziği sosyal medyada yoğun şekilde eleştirildi.
İşte Burak Yılmaz'ın Instagram sayfasından yaptığı o paylaşım:
- 27.06.2019
- Galatasaray golcü futbolcu için resmi teklifini yaptı! İşte detaylar...
- Fenerbahçe Chelsea'yi dumura uğrattı! Bomba transfer çalımı ve 3 yıllık imza... Son dakika haberleri
- Mehmet Topal'dan yönetime flaş tepki: Yatarak para kazananlar var! İşte ayrılığın perde arkası ve o isimler
- Mario Balotelli antrenmanda görüldü! Sürpriz...
- A101 aktüel katalog! 27 Haziran A101 aktüel ürünler neler?
-
Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
-
Son dakika... Fenerbahçe Mehmet Topal ile yollarını ayırdığını duyurdu!
Toplam 4
Yorum
berlin sonunda
-
Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Volkan Demirel, Arda Turan, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu'nun fotoğrafı sosyal medyayı salladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.