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27 Haziran 2019, Perşembe
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Haberler Süper Lig Haberleri Volkan Demirel, Arda Turan, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu'nun fotoğrafı sosyal medyayı salladı

, , , 'nun fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Volkan Demirel, Arda Turan, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu'nun fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Fenerbahçeli , 'nın sözleşmeli oyuncusu , Beşiktaşlı , Fenerbahçe'ye imza atmak için gün sayan ve Fenerbahçeli basketbolcu tatilde bir araya geldi. Çekilen bu fotoğraf sosyal medyayı salladı.

Futbolcular , , ve 'ın yanı sıra basketbolcu tatilde bir araya geldi.

Beraber tatil yapan futbolcular ayak tenisi oynadı. Arda ile Burak, Emre ile Volkan'ı mağlup etti.

Daha sonra futbolcular hesaplarından 'Enler Kulübü' paylaşımıyla bir fotoğraf paylaştı. Arda Turan'ın fiziği sosyal medyada yoğun şekilde eleştirildi.

Arda Turan ile Burak Yılmaz Emre Belözoğlu ile Volkan Demirel'e karşı

İşte Burak Yılmaz'ın Instagram sayfasından yaptığı o paylaşım:

"En"ler...??

Burak Yılmaz (@by17)'in paylaştığı bir gönderi ()

  1. 27.06.2019
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