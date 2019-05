Bursa'dan gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Ligde kalma mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde golsüz eşitlikle 0-0 sonra ererken. İki takımın gelecek sezon Süper Lig'de devam edip edemeyeceği son hafta mücadelesinde alınacak sonuçlara göre belli olacak.

Karşılaşmanın 51. dakikasında penaltı kazanan Göztepe'de topun başına geçen Deniz Kadah kaleci Okan Kocuk'u geçemezken Göztepeli bir diğer oyuncu Alparslan Öztürk'ün attığı gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yeşil beyazlı ekipte sarı kart gören Chedjou ve Ertuğrul Ersoy, son haftada oynanacak olan kritik Yeni Malatyaspor maçı karşısında forma giyemeyecek.

Göztepe karşısında alınan beraberliği değerlendiren Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, futbolda hiçbir şeyin belli olmayacağını dile getirdi. Göztepe karşısında kaybedilen 2 puan sonucunda çok büyük bir fırsat kaçırdıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, Aytaç Kara'nın ceza sahası içerisinde rakibiyle girdiği pozisyonun kesinlikle penaltı olduğunu da belirterek, "Buradan Antalya'ya giderken herkes umutsuzdu. Futbolda neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Daha üretken olmamız lazım. Söylenecek fazla bir şey yok. Seyirciye teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek ve coşku vardı. Malatya'yı deplasmanda yenip, beklemekten başka seçeneğimiz yok" dedi.



TAMER TUNA: "ANKARAGÜCÜ MAÇINI KAZANARAK LİGDE DEVAM EDECEĞİZ"



İki takımı da mücadelesinden ötürü tebrik eden Tamer Tuna, "İki takım da kazanmayı istedi, biz kazanmaya çok yakın taraftık. Maç istediğimiz senaryoda gelişti, son haftaya kadar taşınan yarış var. Futbol sahada kaldığında ne kadar güzel olduğunu gördük. Biz, burada kazanmış olsak ligde devam eden bir Göztepe olacaktı. Haftaya kazanıp ligde devam eden Göztepe için elimizden geleni yapacağız. Bursaspor'da o tramvayı yaşamış birisiyim, 40 puanla küme düşmüştük. Biz bugüne kadar yapılması gereken her şeyi yaptık, son hafta da her şeyi yapacağız. İnanıyorum ki MKE Ankaragücü maçını da kazanarak ligde devam edeceğiz" diye konuştu.



"BİZİMDE KADERİMİZLE OYNADILAR"



Kararlarla ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Kola çekilen bir çizgi var, bana bir açıklama yapıldı. Çok tartışılacak bir şey. Aşırı şüphelerim var. Daha önce de yaşadık. Topun çıkış anı, saliselerin hesap edildiği bir an. O anı biraz geciktirse klavyenin başındaki teknisyen, bir saniye 10 metre depar atan oyuncular var. Hakem eleştiri hiç yapmadım ama geçen haftayı görünce, hakkedişlerin Erzurum maçında hadise yaşadık. Penaltı pozisyonu vardı Obertan'ın. O pozisyonda VAR'a dahi gitmedi Cüneyt Çakır. O maçta da VAR'a gitmiyorsa ciddi sorunlar var. Birçok takımın kaderiyle oynuyorlar, bizim de kaderimizle oynadılar" ifadelerini kullandı.



Son olarak Tamer Tuna, Fenerbahçe'nin basında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında genç bir kadro ile çıkacağı iddialarına ilişkin, Fenerbahçe'nin böyle bir durumda böyle bir kadro ile maça çıkacağını düşünmediğini, ancak diğer takımların kadro tercihlerine de karışamadıklarını dile getirdi.



