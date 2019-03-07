BB Erzurumspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
07 Mart 2019, Perşembe
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BB Erzurumspor'da maçı hazırlıkları

BB Erzurumspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

'in 25. haftasında Aytemiz 'a konuk olacak , hazırlıklarına devam etti.

Yakutiye ilçesinde bulunan kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör yönetiminde yapıldı.

Mavi-beyazlı futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanı, top kapma ve çift kale maç ile tamamlandı.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmana, sakatlıkları bulunan Pierre Kanstrup, Samed Ali Kaya ve Rashad Muhammed katılmadı.

temsilcisi, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Aytemiz ile arasında 10 Mart Pazar günü oynayacak maçı hakem yönetecek.

  1. 07.03.2019
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