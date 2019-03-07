BB Erzurumspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına devam etti.
Yakutiye ilçesinde bulunan kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapıldı.
Mavi-beyazlı futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanı, top kapma ve çift kale maç ile tamamlandı.
Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmana, sakatlıkları bulunan Pierre Kanstrup, Samed Ali Kaya ve Rashad Muhammed katılmadı.
Erzurum temsilcisi, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Aytemiz Alanyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında 10 Mart Pazar günü oynayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
- 07.03.2019
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www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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KASA KOSKOCA FB DİRARA MI KALDI YA U21 NE GÜNE DURUYO
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Toplam 8
Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
BB Erzurumspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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