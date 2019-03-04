İ.M. Kayserispor Ç. Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
04 Mart 2019, Pazartesi
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İ.M. Kayserispor Ç. Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

İ.M. Kayserispor Ç. Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

'in 25. haftasında ile karşılaşacak olan , maçın hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu evinde 'ı konuk eden ve son dakikalarda yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan , önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan sarı-kırmızılı oyuncular, kondisyon çalıştı.

Teknik Direktör Karaman, oyuncularıyla tek tek ilgilenirken, son 9 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen futbolcuların hayli neşeli oldukları gözlendi.

  1. 04.03.2019
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