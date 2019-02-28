Atiker Konyaspor 2 eksikle çalıştı
Atiker Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına 2 eksikle devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, hafif kar yağışı altında yaptığı antrenmanla karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, çabukluk hareketleri ve 5'e 3 ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Mustapha Yatabare ve Fallou Diagne katılmazken, Ömer Ali Şahiner, Paolo Hurtado ve Jens Jonsson takımla birlikte çalıştı.
- 28.02.2019
-
Halı saha maçına erken gelen savcı sahadaki 14 öğretmeni gözaltına aldırdı! O savcı kim?
Toplam 6
Yorum
blackmr savcı yetkisini aşırı kullandığından bu durumu ileride kullanabileceğinden direk ihraç edilmeli
-
SON DAKİKA! TFF açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş
Toplam 10
Yorum
Dost Güneş i milli takım hocası yapıyor sonra istifa ediyor. Çooook garip. Başka adam mı yok koca ülkede.
-
Adı Galatasaray'la anılıyordu! Kadro dışı bırakıldı
Toplam 2
Yorum
GERÇEK Neden her sene önemli maçlarda GS karşı takımın iyi futbolcusuna transfer teklif eder !! araştıran var mı ?
Atiker Konyaspor 2 eksikle çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.