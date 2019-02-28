Atiker Konyaspor 2 eksikle çalıştı
28 Şubat 2019, Perşembe
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2 eksikle çalıştı

Atiker Konyaspor 2 eksikle çalıştı

, maçının hazırlıklarına 2 eksikle devam etti.

'in 24'üncü haftasında sahasında 'yi konuk edecek , hafif kar yağışı altında yaptığı antrenmanla karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, çabukluk hareketleri ve 5'e 3 ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Mustapha Yatabare ve Fallou Diagne katılmazken, Ömer Ali Şahiner, Paolo Hurtado ve Jens Jonsson takımla birlikte çalıştı.

  1. 28.02.2019
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