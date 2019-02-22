Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman? Sakatlar, cezalılar, maç bilgileri...
22 Şubat 2019, Cuma
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maçı ne zaman? Sakatlar, cezalılar, maç bilgileri...

Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman? Sakatlar, cezalılar, maç bilgileri...

’de ile karşı karşıya gelecek. Göztepe sahasında oynamanın avanatajını kullanmak isterken Bordo Mavililer deplasmanda alacakları galibiyetle morel bulmak ve yükselişe geçmek istiyor. Peki, maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

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22.02.2019 Cuma günü İzmir Bornova stadında oynanacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın 4. Hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Saat 20:30'da başlayacak mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

GÖZTEPE'DE 4 EKSİK

Ligde geçen hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a 2-1 mağlup olan ve düşme hattındaki MKE Ankaragücü ile puan farkı 1'e düşen Göztepe, ligde son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Göztepe'de Lumor Agbenyenu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

TRABZONDA DA 4 İSİM YOK

Sakatlıkları bulunan Pereira, Onazi, Ibanez ve Abdülkadir Ömür kafilede yer almazken tedavileri tamamlanan ve , 18 kişilik kadroya dahil edildi.

Trabzonspor'un 18 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, , Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Vahid Amiri, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega, Ali Osman Karnapoğlu.

22. KEZ KARŞI KARŞIYALAR...

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 21 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 8-4 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.

  1. 22.02.2019
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