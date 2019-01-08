BAŞKAN SEPİL NOKTA ATIŞI İSTİYOR



Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sepil, "Devre arası hep transfer konuşulur ama piyasası çok tehlikelidir. Noksan yönlerimiz varsa, hocayla konuşuyoruz, oralara takviye yapacağız ama çok çok kısıtlı bir değişim olacak" dedi.



SİVASSPOR'DA TRANSFER MÜJDESİ



Robinho'yu Başakşehir'e satan Sivasspor'da Asbaşkan Faruk Taşseten, transferle ilgili çalışmalarının olduğunu belirtti. Taşseten, önümüzdeki günlerde transferlerle ilgili müjdeli açıklama yapacaklarını, ligde ikinci yarı için taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.



DADAŞ TAKVİYEYE HAZIRLANIYOR



İkinci yarıya iyi başlamak isteyen Erzurumspor, transfere hız verdi. Sportif Direktör Zafer Demir, 2-3 takviye yapacaklarını belirterek, "Belirlediğimiz isimler var, onlar üzerinde çalışıyoruz. Oyuncuları bir an önce yetiştirip lige başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



ÖNCE ŞAMPİYONLUK SONRA R.MADRİD



Lider Başakşehir'in orta sahadaki milli yıldızı İrfan Can Kahveci, TRT Spor'da hedeflerini açıkladı. Kahveci, "Hedefim bu sene şampiyonluk. Ondan sonra Avrupa'da oynamak. Avrupa'da tuttuğum takım Real Madrid" diye iddialı konuştu.





KAYSERİSPOR'DA GYAN ŞOKU!



Kayseri'de Asamoah Gyan şoku... Hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Kayseri'de sakatlanan Ganalı golcü oyuncu Gyan'ın tedavisine başlandı. Antrenmanda sakatlanan tecrübeli yıldızın üst adalesinde zorlanma tespit edildi ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.



BB ERZURUM: 0 ALTINORDU: 2



Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren BB Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile oynadığı özel maçta 2-0 mağlup oldu. İzmir temsilcisi, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmayı, Murat Uçar (48) ve Kadir Yurttadur'un (78) golleriyle 2-0 kazandı.



BURSASPOR'DA TRANSFER ZİRVESİ



Bursa'da Başkan Ali Ay ve Samet Aybaba dünkü idman öncsi saha kenarında transfer zirvesi gerçekleştirdi. Başkan Ay, ekonomik açıdan kulüplerin krizde olduğunu ve transfer tahtasının açılması halinde dahi transfer yapamayabileceklerini ve dikkatli hareket etmeleri gerektiğini söyledi.



'BULUT İSTERSE LARİN'İ ALIRIZ'



Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gevrek, "Teknik heyetimizin raporları doğrultusunda 4-5 transfer yapacağız. Transferleri kampa yetiştirerek çabuk uyum sağlamalarını hedefliyoruz. Hocamız isterse Beşiktaş'tan Larin için girişimde bulunuruz" dedi.