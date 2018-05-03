Süper Lig 32. haftasında sakat ve cezalı oyuncular – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    32. haftasında sakat ve cezalı oyuncular

    Süper Lig 32. haftasında sakat ve cezalı oyuncular

    GALATASARAY
    SAKAT: Tolga, Linnes, Mariano, Donk
    CEZALI: Belhanda

    1. 3.5.2018 15:02
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