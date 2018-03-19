Süper Lig’de seyirci ortalaması arttı!
Süper Lig maçlarının 25 hafta sonunda toplam 2,9 milyon liralık bilet satışı gerçekleşirken, bu sayının geçen yıla oranla yüzde 45 arttığı tespit edildi.
EN FAZLA TARAFTARI GALATASARAY AĞIRLADI
Ajans Press ve ITS Medya'nın gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, Süper Lig başlangıcından bugüne dek 50 bin 468 habere konu oldu. Medya başlıklarından yaşanan şampiyonluk yarışı, ligde kalma mücadelesi ve hakem kararları en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Oynanan maçlar 25 hafta boyunca toplam 2 milyon 909 bin 503 seyirci tarafından izlenirken, maç başına düşen ortalama seyirci sayısı 12 bin 931 olarak gerçekleşti. Böylelikle, geçen yıla oranla seyirci ortalamasının 4 bin arttığı belirlendi. Süper Lig'in en çok taraftara oynayan kulübü ise 505 bin 509 ile Galatasaray oldu. Galatasaray'ı 364 bin 691 seyirciyle Beşiktaş takip ederken, üçüncü sırada 344 bin 609 seyirciyle Fenerbahçe izledi. Buna karşın en az taraftarı ağırlayan takım 19 bin 872 ile Osmanlıspor olarak belirlendi. Osmanlıspor'u da 32 bin 430 ile Kasımpaşa, 34 bin 903 ile Gençlerbirliği takip etti.
13 maçta en yüksek taraftarı ağırlayan takım Galatasaray, taraftar sayısıyla doğru orantılı olarak bilet geliri en yüksek takım oldu. Aynı zamanda Süper Lig'deki seyirci ortalamalarında 30 bin barajını iki takım geçti. Galatasaray kendi sahasında oynadığı 13 karşılaşmada 38 bin 885 taraftara oynarken, Beşiktaş Vodafone Park'ta çıktığı 12 karşılaşmada ortalama 33 bin 154 taraftara oynadı. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor ise 20 bin barajını geçmeyi başardı. 10 bin barajının altında kalan takımlar da; Göztepe, Alanyaspor, Başakşehir, Akhisarspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Osmanlıspor oldu. Bu sezon hareketliliği için yorum yapan bazı uzmanlar, Süper Lig'in seyirci sayısının rekora koşmasının en büyük nedeni olarak, son yılların en heyecanlı maçlarına ev sahipliği yapmasını ve şampiyonluk yarışının ligin son haftalarına kadar devam edeceği öngörüsü oldu.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:43
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Beşiktaşlı yıldız hastaneye götürüldü!
Toplam 6
Yorum
emeklerimizhiçoldu 2 yıl şampıyon şampıyon yapmış çok fenaymış ulan kadro 2 yıl on numaraydı iş hocaya düştü bu yıl işini hiç iyi yapamadın baloyu aldırmadın.
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Beşiktaşlı yıldız hastaneye götürüldü!
Toplam 6
Yorum
bizibitirenşenol beşiktaşı bitirdiler cenk sattılar yerine kimseyi almadılar buğün bu halde olmamızın sebebi fikret orman ve şenol güneş
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Nagatomo, planı bozdu
Toplam 3
Yorum
cimbomlu nagatomo geldiğinden beri çok iyi yılda 2 futbolcunuz 1 asisti yapıyorsa nagatomoyu değil onları sorgulayın koskoca fb ne hale gelmiş
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