Volkan imzayı atıyor – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Volkan imzayı atıyor

    Volkan imzayı atıyor

    Son olarak Galatasaray derbisindeki performansıyla alkış toplayan Volkan Demirel, yeni mukaveleye yakın.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:04
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