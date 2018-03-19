Volkan imzayı atıyor
Son olarak Galatasaray derbisindeki performansıyla alkış toplayan Volkan Demirel, yeni mukaveleye yakın.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:04
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Beşiktaşlı yıldız hastaneye götürüldü!
Toplam 6
Yorum
emeklerimizhiçoldu 2 yıl şampıyon şampıyon yapmış çok fenaymış ulan kadro 2 yıl on numaraydı iş hocaya düştü bu yıl işini hiç iyi yapamadın baloyu aldırmadın.
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Beşiktaşlı yıldız hastaneye götürüldü!
Toplam 6
Yorum
bizibitirenşenol beşiktaşı bitirdiler cenk sattılar yerine kimseyi almadılar buğün bu halde olmamızın sebebi fikret orman ve şenol güneş
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Nagatomo, planı bozdu
Toplam 3
Yorum
cimbomlu nagatomo geldiğinden beri çok iyi yılda 2 futbolcunuz 1 asisti yapıyorsa nagatomoyu değil onları sorgulayın koskoca fb ne hale gelmiş
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