 Trabzonspor ile Kasımpaşa 17. randevuda – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Trabzonspor ile Kasımpaşa 17. randevuda

    Trabzonspor ile Kasımpaşa 17. randevuda

    Süper Lig'in 15. haftasında mücadele edecek olan Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da yapacakları müsabakayla birlikte 17. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasındaki 16 maça baktığımızda Trabzonspor'un 7, Kasımpaşa'nın ise 4 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzon ve İstanbul temsilcisi arasında 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette bordo-mavililer rakibinin kalesini 22 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise buna 18 golle karşılık verdi.

    DEPLASMANDA İKİ GALİBİYET
    Trabzonspor, İstanbul deplasmanında oynadığı 8 maçtan sadece ikisinde galip gelebildi. Bordo-mavili ekip, ilk galibiyetini 2010-2011 sezonunda 7-0 gibi farklı bir sonuçla elde ederken, diğer galibiyetini ise geçtiğimiz sezon 1-0'lık skorla elde etti. Trabzonspor, İstanbul'da 3 kez mağlup oldu, 3 defa da berabere kaldı. Bordo-mavililer, dış sahada Kasımpaşa'ya 13 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

    TRABZONSPOR LİGDE OYNADIĞI SON 5 MAÇI KAYBETMEDİ
    Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kaybetmedi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesinden sonra önemli bir çıkışa imza atan Karadeniz temsilcisi, Kasımpaşa maçını da kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavililer, 3'de 3 yaparak bu sezon bir ilke imza atmıştı.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:26
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