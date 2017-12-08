Trabzonspor ile Kasımpaşa 17. randevuda
Süper Lig'in 15. haftasında mücadele edecek olan Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da yapacakları müsabakayla birlikte 17. kez karşı karşıya gelecek.
DEPLASMANDA İKİ GALİBİYET
Trabzonspor, İstanbul deplasmanında oynadığı 8 maçtan sadece ikisinde galip gelebildi. Bordo-mavili ekip, ilk galibiyetini 2010-2011 sezonunda 7-0 gibi farklı bir sonuçla elde ederken, diğer galibiyetini ise geçtiğimiz sezon 1-0'lık skorla elde etti. Trabzonspor, İstanbul'da 3 kez mağlup oldu, 3 defa da berabere kaldı. Bordo-mavililer, dış sahada Kasımpaşa'ya 13 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.
TRABZONSPOR LİGDE OYNADIĞI SON 5 MAÇI KAYBETMEDİ
Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kaybetmedi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesinden sonra önemli bir çıkışa imza atan Karadeniz temsilcisi, Kasımpaşa maçını da kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavililer, 3'de 3 yaparak bu sezon bir ilke imza atmıştı.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:26
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Bayern Münih'ten Beşiktaş'a mesaj!
Toplam 3
Yorum
carsi09 iste iste sen haynkes senin de hizli kaliteli elemanlarin var ama defansin eski defans degil cok acik veriyorsun.Kartal affetmez unutma
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2019-20'de 2. torba garanti
Toplam 8
Yorum
GÖKHAN S Arkadaş maçları commodor 64 ten izliyor
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Türk futbolunda sorun yöneticiler
Toplam 5
Yorum
guşguş Türk futbolunda tek sorun agzından cıkanı kulagı duymayan ve aynı zamanda hic bir başarısı olmadan sabahtan akşama kadar tv.lerde konuşanlar
Trabzonspor ile Kasımpaşa 17. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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