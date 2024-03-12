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Şanlıurfa İl Spor Güvenlik Kurulu Süper Kupa için toplandı

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hazırlıkları kapsamında Şanlıurfa İl Spor Güvenlik Kurulu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplandı. İşte detaylar...

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 15:54
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Şanlıurfa İl Spor Güvenlik Kurulu Süper Kupa için toplandı

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hazırlıkları kapsamında Şanlıurfa İl Spor Güvenlik Kurulu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplandı.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıya; TFF Stadyum Güvenlik Müdürü Cem Yücel ile Taraftar ve Güvenlik Sorumlusu Bülent Perut'un yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin temsilcileri, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü temsilcileri, Şanlıurfa İl Gençlik Spor Müdürlüğü temsilcileri ve Şanlıurfa İl Spor Güvenlik Kurulu üyelerinin tamamı katılım gösterdi.

Yaklaşık 2 saat süren Şanlıurfa İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda 24 madde alt başlıklarıyla birlikte karara bağlandı. Bu toplantının ardından Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün katılımı ile birlikte Şanlıurfa yerel makamlarıyla bir koordinasyon ve faaliyet toplantısı gerçekleştirildi.

İkinci toplantıda, maçın oynanacağı Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu ve çevresi ile ilgili yapılan düzenlemelerin son durumu, planlanan işlerin gözden geçirilmesi, eksikliklerin tamamlanması, komünikasyon, elektrik ve diğer alt yapı işlerinin planlanan sürede bitirilmesi konuları konuşuldu. Stadyuma gelecek olan taraftarların rahat ve keyifli bir ortamda maç izleyebilmeleri için gerekli tüm çalışmaların maç tarihinden yaklaşık bir hafta önce tamamlanması konusunda çalışmalara hız verilmesi kararlaştırıldı.

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