TFF duyurdu! Süper Kupa maçının bilet gelirleri 6 Şubat depremzedelerine bağışlanacak

TFF son olarak yaptığı açıklama ile Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının bilet gelirlerinin 6 Şubat depremzedelerine bağışlanacağını duyurdu.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının bilet gelirleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak kararı ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlarımız yararına bağışlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu