İlkay Gündoğan düğününü Balıkesir'de Türk adetlerine göre yapacak

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu İlkay Gündoğan İtalyan eşi Sara ile baba ocağı Dursunbey'de yerel adetlere göre dünya evine girecek.

Dursunbey ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta düğününü gerçekleştirecek olan İlkay Gündoğan'ın düğün davetiyesi ilçe ve ilçe dışında yaşayan akraba ve tanıdıklara dağıtılmaya başladı. Birçok ünlü ismin de katılması beklenen düğünde gündüz saatlerinde yemek daveti, akşam saatlerinde ise eğlence olacak.

Öte yandan, geleneksel olarak gerçekleşecek olan düğün töreni için ilçede hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Düğünün gerçekleşeceği kır bahçesinde bu düğüne özel olarak, zeminin futbol sahalarında kullanılan sentetik çim halı ile kaplanacağı öğrenildi. Sade ve adetlere uygun olarak düğünü gerçekleşecek olan İlkay Gündoğan'ın bu hafta içinde Sara Arfaoui ile birlikte memleketi Dursunbey'e gelmesi bekleniyor.