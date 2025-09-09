CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Sivasspor Sivasspor Aaron Appindangoye'yi yeniden renklerine bağladı

Sivasspor Aaron Appindangoye'yi yeniden renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, daha önce kırmızı-beyazlı formayı giyen eski oyuncularından Aaron Appindangoye ile yeniden anlaştı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 11:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sivasspor Aaron Appindangoye'yi yeniden renklerine bağladı

Kulübün açıklamasında, 2019-2024 yılları arasında 5 sezon Sivasspor formasını giyen Gabonlu savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin transfer edildiği belirtilerek "İstikrarlı performansı ve mücadeleci ruhu ile taraftarlarımızın sevgisini kazanan Aaron, 2025-2026 sezonunda yeniden kırmızı beyazlı formamızı terletecek." denildi.

Futbolcunun perşembe günü Sivas'a gelerek kırmızı-beyazlı ekiple çalışmalara başlayacağı aktarılan açıklamada, "Aaron Appindangoye'ye Özbelsan Sivasspor ailesine tekrar hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

REKLAM - Idefix
Osimhen ile ilgili şoke eden iddia!
DİĞER
Galatasaray'dan genç yıldız adayına kanca! Gözden çıkarılan rakamı duyurdular...
Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi: "Ben Kemal geliyorum" hazırlığı
F.Bahçe Djiku’nun ayrılığını açıkladı! İşte yeni takımı
F.Bahçe'den zorunlu transfer! 3 gün içinde iş bitecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Norveç-Moldova maçı detayları! Norveç-Moldova maçı detayları! 11:21
Güney Kıbrıs-Romanya maçı detayları! Güney Kıbrıs-Romanya maçı detayları! 11:10
Osimhen ile ilgili şoke eden iddia! Osimhen ile ilgili şoke eden iddia! 11:08
F.Bahçe Djiku’nun ayrılığını açıkladı! İşte yeni takımı F.Bahçe Djiku’nun ayrılığını açıkladı! İşte yeni takımı 11:05
Bosna Hersek-Avusturya maçı detayları! Bosna Hersek-Avusturya maçı detayları! 11:04
N. Forest'ta Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi! N. Forest'ta Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi! 10:58
Daha Eski
İtalyan taraftarlardan İsrail'e protesto! İtalyan taraftarlardan İsrail'e protesto! 10:54
Gökhan Sazdağı kimdir? Gökhan Sazdağı kimdir? 10:49
"Biz voleybol ülkesiyiz demeye devam ediyoruz" "Biz voleybol ülkesiyiz demeye devam ediyoruz" 10:45
G.Saray'dan genç yeteneğe kanca! G.Saray'dan genç yeteneğe kanca! 10:40
Özbekistan CAFA Uluslar Kupası şampiyonu Özbekistan CAFA Uluslar Kupası şampiyonu 10:38
Beşiktaş sağ bekini buldu! Beşiktaş sağ bekini buldu! 10:26