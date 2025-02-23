Fırsat tepti

Ligde 15. Sivasspor'la, 14. sıradaki Konyaspor, Sivas'ta kozlarını paylaştı. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesi 1-1 bitti. Yiğidolar, 8'de savunma ve kalecinin birbirine bıraktığı topu ağlara gönderen Emrah'la öne geçti. Anadolu Kartalı, eşitlik için çok beklemedi. 13'te Yusuf, ceza sahası dışından Ali Şaşal'ı avladı: 1-1. 21'de Charisis'in füzesi üst direkten dışarı gitti ve devre 1-1 sona erdi.

BARİZ GOLDEN KIRMIZI KART

İkinci yarıya hızlı başlayan Konyaspor, 75'te Muhammet'in kafasında çerçeveyi bulamadı. Hemen ardından 76'da Konyaspor atağında savunma arkasına atılan topu koluyla kesen Radakovic, VAR müdahalesinin ardından bariz gol şansını engellediği için 80'de kırmızı gördü. 90+8'de de Oğulcan'ın müsait durumda kafa vuruşu dışarı gitti ve maç 1-1 tamamlandı.

SİVAS LİGDE KALACAK

Sivasspor hocası Ömer Erdoğan, üzgün olduğunu belirtirken, ligde kalacaklarının sözünü verdi. Erdoğan, "Buraya gelen taraftarı üzdüğümüz için özür diliyorum ama söz veriyorum ligde kalacağız. Daha güçlü bir Sivasspor sahaya yansıtmak istiyoruz" dedi.

ANTALYASPOR NEFES ALDI

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Antalyaspor, üst tarafı hedefleyen Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek rahat bir nefes aldı. 10'da Samudio'nun pasında Soner Akrepler'i 1-0 öne geçirdi. 42'de Kaluzinski'nin kornerinde Paraguaylı yıldız farkı ikiye çıkardı. 90+2'de VAR'dan verilen penaltıda Hajradinovic, sonucu belirledi: 2-1.

EMRE TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçen haftaki Adana Demirspor maçında kırmızı gördüğü için 1 maç ceza aldı ve karşılaşmayı tribünden takip etti. Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz ise 2 maçlık cezası 1 maça indirilince takımının başında sahaya çıktı.

SAMSUNSPOR'DA 3 İMZA BİRDEN

İki dönem transfer yasağına rağmen Süper Lig'deki başarılı performansı ile dikkat çeken Samsunspor, iç transferde harekete geçti. Kırmızı-beyazlılar, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan futbolculardan takım kaptanı Zeki Yavru ile 1 yıl, Soner Aydoğdu ile 1 yıl ve Celil Yüksel ile de 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Samsunspor'da 3 yıldır forma giyen Zeki Yavru 82 maç, 2.5 yıldır kulüpte bulunan Soner Aydoğdu 52 maç ve 2 yıl oynayan Celil Yüksel ise 45 maçta görev aldı. Bu 3 isim transfer tahtası açılan Samsunspor'da gelecek sezonda da bir aksilik olmaması halinde takımda bulunacak.