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Bülent Uygun'dan hakem eleştirisi!

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan Net Global Sivasspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi ve maçın hakeminin çok küçük bir yönetim gösterdiğini ifade etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 23:09
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Bülent Uygun'dan hakem eleştirisi!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan Net Global Sivasspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Uygun, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, seyirciye sitem ederek, "Öncelikle seyirciden rica ediyorum. Elimizdeki kadro yapısı bu. Üç gün önce transfer ettiğimiz oyuncular performans olarak daha hazır değil. Ve şu andaki kadromuzla da mücadele etmeye çalışan çocuklara sahip çıkmak lazım." dedi.

Eyüpspor'un mükemmel bir gol atarak öne geçtiğini aktaran Uygun, şunları kaydetti:

"O mükemmel golden sonra da biz pozisyonları değerlendiremedik. Maçın hakemi çok küçük bir yönetim gösterdi. Bir de VAR'cık var. Faul diyor penaltıya, vurdu ama toptan sonra vurdu. Yapma ya. Sen yorumcu musun? Nasıl bir VAR'cıksın sen oradan öyle yorumluyorsun. Geliyorsunuz evimizde sarı kartların hepsini bize, bütün taktir haklarını onlara nefes nefese yönetemiyorsun. Gördüğünü veremiyorsun. Verdiğin her karar da yanlış. Bir takımın oyun temposunu bulmasını engelliyorsun. Zaten kadrom eksik. Sezona 8 ilk 11'de oynayabilecek 12 genç çocukla başladık. Takviyeler yapmaya çalışıyoruz. Senin için işin maçı doğru yönetmek. Zaten MHK değerlendirir. İzler maçı ve VAR'cıkla konuştuklarınızı değerlendirir."

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