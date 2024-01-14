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TRANSFER HABERLERİ - Sivassporlu Kader Keita resmen CFR Cluj'da!

Son dakika transfer haberleri... EMS Yapı Sivasspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Kader Keita, Romanya 1. Lig ekibi CFR Cluj'a transfer oldu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 12:10
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TRANSFER HABERLERİ - Sivassporlu Kader Keita resmen CFR Cluj'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un orta saha oyuncusu Kader Keita'nın transferi için Romanya 1. Lig ekibi CFR Cluj ile anlaşma sağlandı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Keita'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Geçen sezon Sivasspor'a transfer olan Kader Keita, kırmızı-beyazlı formayla 22 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası maçında görev aldı.

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