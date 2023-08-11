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Achilleas Poungouras Sivasspor'da

Sivasspor, 27 yaşındaki stoper Achilleas Poungouras'ı renklerine bağladı. Yunan futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 16:09
Achilleas Poungouras Sivasspor'da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 27 yaşındaki stoper Achilleas Poungouras'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Yunan stoper kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Başkan vekili Bahattin Eken yer aldı.

13 Aralık 1995'te Thessaloniki'de dünyaya gelen Achilleas Poungouras, futbola PAOK alt yapısında başladı. Ardından PAE Veria ve Arka Gdynia formasını giyen sporcu, son olarak Panathinaikos'ta görev yaptı.

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