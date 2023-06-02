Haberler Sivasspor Sivasspor’da Mecnun Otyakmaz kararını değiştirdi!

Sivasspor’da Mecnun Otyakmaz kararını değiştirdi!

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, önümüzdeki haftalarda yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı. Alınan bilgiye göre Otyakmaz’ın kararını değiştirdiğini ve yeniden başkanlığa aday olacağı öğrenildi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 15:53
Sivasspor’da Mecnun Otyakmaz kararını değiştirdi!

Sivasspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Konyaspor karşılaşmasının ardından 10 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurulda görevine devam etmeyeceğini ve bırakacağını açıklamıştı.

Edinilen bilgiye göre Mecnun Otyakmaz'ın kararını değiştirdiği ve yeniden başkanlığa aday olacağı öğrenildi. Konu ile ilgili Otyakmaz'ın kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan Otyakmaz'ın açıklamasının ardından Sivaslı iş insanı Sabri Çevik'in başkanlığa aday olacağı yönünde haberler gündeme gelmişti.

DİĞER
Bir Küçük Gün Işığı'nda Fırat, Elif’e kavuşabilecek mi?
Arzum Onan'dan biten 27 yıllık evliliği hakkında ilk açıklama "Ağırlık bile oldu çoğu zaman" Eski eşi Mehmet Aslantuğ ile el ele boşanmıştı
Aslan'a Marcao şoku! 22 milyon...
F.Bahçe'de Valencia bilmecesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mecnun Otyakmaz: Ben şu anda aday değilim!
Yiğido'dan hayati 3 puan!
HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
LGS giriş belgesi sorgulama ekranı 2023
LGS'de hangi konular çıkmayacak 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eczacıbaşı Dynavit'ten kadroya takviye! Eczacıbaşı Dynavit'ten kadroya takviye! 15:35
Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu 15:04
Çarpıcı rapor! 'F.Bahçe seviyesinde değil' Çarpıcı rapor! 'F.Bahçe seviyesinde değil' 14:27
Ajax duyurdu! Yollar ayrıldı Ajax duyurdu! Yollar ayrıldı 14:00
Ünlü menajerden Icardi açıklaması! Ünlü menajerden Icardi açıklaması! 13:51
G.Saray-F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu! G.Saray-F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu! 12:30
Daha Eski
Çağlar Söyüncü'nün transferini resmen duyurdu! Çağlar Söyüncü'nün transferini resmen duyurdu! 11:43
Aslan'a Marcao şoku! 22 milyon... Aslan'a Marcao şoku! 22 milyon... 11:40
Bodrumspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Bodrumspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? 11:36
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta? 11:26
Razgatlıoğlu MotoGP'ye neden geçmedi? Kenan Sofuoğlu açıkladı Razgatlıoğlu MotoGP'ye neden geçmedi? Kenan Sofuoğlu açıkladı 11:17
G.Saray-F.Bahçe derbilerinde dikkat çeken detay! G.Saray-F.Bahçe derbilerinde dikkat çeken detay! 10:59