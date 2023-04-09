Sivasspor Başakşehir maçına polis üniformalarıyla çıktı!

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Sivasspor-Başakşehir karşılaşmasında ev sahibi takım futbolcuları seremoniye polis üniformalarıyla çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü nedeniyle; karşılaşma öncesi Başkanımız Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ve Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve polis memurlarına çiçek takdim etti.
Demir Grup Sivasspor'umuz, huzurumuzun ve güvenliğimizin teminatı Türk Polis Teşkilatının Polis Haftası'nı kutlamak amacıyla polis üniforması ile sahaya çıktı.— Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) April 9, 2023
📷 #SVSvBFK@SivasEmniyeti | @EmniyetGM pic.twitter.com/ZmYNHVam3k