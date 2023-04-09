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Sivasspor Başakşehir maçına polis üniformalarıyla çıktı!

Son dakika spor haberleri... Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yılı olmasından dolayı Sivasspor-Başakşehir maçında ev sahibi takım sahaya polis üniformalarıyla çıktı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 17:02
Sivasspor Başakşehir maçına polis üniformalarıyla çıktı!

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Sivasspor-Başakşehir karşılaşmasında ev sahibi takım futbolcuları seremoniye polis üniformalarıyla çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü nedeniyle; karşılaşma öncesi Başkanımız Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ve Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve polis memurlarına çiçek takdim etti.

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