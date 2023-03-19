Haberler Sivasspor Sivasspor'da Charis Charisis şoku! 1 ay sahalardan uzak kalacak

Sivasspor'da Charis Charisis şoku! 1 ay sahalardan uzak kalacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da Charis Charisis şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, Yunan oyuncunun, sağ ayak bileği dış bağlarında yaralanma tespit edildiğini açıklandı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 12:54
Sivasspor'da Charis Charisis şoku! 1 ay sahalardan uzak kalacak
DG Sivasspor, tecrübeli oyuncusu Charis Charisis'in sakatlandığını duyurdu. Charisis, bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.

Sivasspor'da Charis Charisis şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüp Yunan oyuncunun, sağ ayak bileği dış bağlarında yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Charisis'in sakatlığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Sivasspor Doktoru Baran Güler, "UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında perşembe günü sahamızda Fiorentina ile oynadığımız maçın 15. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Charis Charisis'e gerçekleştirilen kontrollerde, sağ ayak bileği dış bağlarında yaralanma tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.
DİĞER
Son dakika haberi: İngiltere bu açıklamayı konuşuyor! Antonio Conte'den futbolculara olay sözler...
Bir Küçük Gün Işığı'nın Güneş'ine ödül! 'Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu' seçilen Azra Aksu'nun yaşı meğer bakın kaçmış...
Aslan Mertens'i arıyor! İşte dönüş tarihi
Galatasaray'dan yeni sezon bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sivasspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda?
ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)
Şehit yakını ve gazi Tuzla TOKİ kura sonuçları 2023
Tuzla TOKİ Emekli kura sonuçları 2023
Tuzla TOKİ genç kura çekilişi canlı izle!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe maçı saat kaçta? 12:28
Boluspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Boluspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? 12:26
Manisa FK - Eyüpspor maçı saat kaçta? Manisa FK - Eyüpspor maçı saat kaçta? 12:20
Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı hangi kanalda? 12:14
Alanyaspor-F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu! Alanyaspor-F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu! 12:11
Sivasspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda? Sivasspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda? 12:08
Daha Eski
Özbek'ten Lale Orta ve Jesus sözleri! Özbek'ten Lale Orta ve Jesus sözleri! 12:05
Okan Buruk'tan 2 isme uyarı! Okan Buruk'tan 2 isme uyarı! 11:52
Inter - Juventus maçı hangi kanalda? Inter - Juventus maçı hangi kanalda? 11:35
Lazio - Roma maçı hangi kanalda? Lazio - Roma maçı hangi kanalda? 11:29
Beşiktaş'ta Dele Alli krizi! Maçtan önce... Beşiktaş'ta Dele Alli krizi! Maçtan önce... 11:16
Torino - Napoli maçı hangi kanalda? Torino - Napoli maçı hangi kanalda? 11:13