Malmö - Sivasspor maçı CANLI İZLE

Sivasspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Malmö ile karşı karşıya geliyor.

Eleda Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum yönetecek.

MALMÖ - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malmö-Sivasspor maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

SİVASSPOR GALİBİYET PEŞİNDE

Bu sezonda gerçekleşen resmi müsabakaların hiçbirinde istediği skoru elde edemeyen Sivasspor, Türkiye Süper Kupa'da Trabzonspor'a mağlup olmasının ardından Süper Lig'de Gaziantep ile 1-1 beraberliği ve Adana Demirspor'a karşı ise 3-0 mağlubiyeti tatmıştı. İsviçre'de Malmö karşısında galip gelerek evindeki maça yüksek moralle çıkmak isteyen takımın kadrosunda ise eksik oyuncu bulunmuyor.

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