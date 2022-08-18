Haberler Sivasspor Malmö - Sivasspor maçı CANLI İZLE

Malmö - Sivasspor maçı CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta. Temsilcimiz Sivasspor, Malmö ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, zorlu deplasmandan galip ayrılmak ve Sivas'ta fişi çekmek istiyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 19:55 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 20:00
Malmö - Sivasspor maçı CANLI İZLE

Sivasspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Malmö ile karşı karşıya geliyor.

Eleda Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum yönetecek.

MALMÖ - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malmö-Sivasspor maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

SİVASSPOR GALİBİYET PEŞİNDE

Bu sezonda gerçekleşen resmi müsabakaların hiçbirinde istediği skoru elde edemeyen Sivasspor, Türkiye Süper Kupa'da Trabzonspor'a mağlup olmasının ardından Süper Lig'de Gaziantep ile 1-1 beraberliği ve Adana Demirspor'a karşı ise 3-0 mağlubiyeti tatmıştı. İsviçre'de Malmö karşısında galip gelerek evindeki maça yüksek moralle çıkmak isteyen takımın kadrosunda ise eksik oyuncu bulunmuyor.

MALMÖ - SİVASSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe büyüdü güzeller güzeli bir genç kız oldu! İşte Esra Ceyhan’ın kızı Ayşe’nin son hali!
Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan'dan olay açıklamalar
Belotti kararını verdi! G.Saray...
Sörloth depremi! F.Bahçe'ye olay cevap
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MALMÖ SİVASSPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Malmö - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda yayınlanacak? Sivasspor maçı saat kaçta?
Malmö - Sivasspor maçı saat kaçta?
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2. tercih ne zaman? 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu
DOLAR NE KADAR OLDU? 18 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
ENGELLİ EVDE BAKIM AYLIĞI yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım parası sorgulama | Evde bakım maaşı yatan iller listesi
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli karatecilerden 5 madalya başarısı! Milli karatecilerden 5 madalya başarısı! 19:46
Trabzon transferi KAP'a bildirdi Trabzon transferi KAP'a bildirdi 18:29
F.Bahçe Ali Muhammed'e veda etti! F.Bahçe Ali Muhammed'e veda etti! 18:15
Okçuluk finallerinde 7 madalya Okçuluk finallerinde 7 madalya 18:13
Belotti kararını verdi! G.Saray... Belotti kararını verdi! G.Saray... 18:09
Hull City'de Ozan Tufan: Türkiye ile kıyasladığımda... Hull City'de Ozan Tufan: Türkiye ile kıyasladığımda... 17:00
Daha Eski
ManU'nun hedefi belli oldu! İki aday... ManU'nun hedefi belli oldu! İki aday... 16:39
Sörloth depremi! F.Bahçe'ye olay cevap Sörloth depremi! F.Bahçe'ye olay cevap 16:32
Austria Wien - F.Bahçe maçı saat kaçta? Austria Wien - F.Bahçe maçı saat kaçta? 16:01
Austria Wien - F.Bahçe maçı saat kaçta? Austria Wien - F.Bahçe maçı saat kaçta? 15:57
Aslan o ismin peşinde! Fransızlar duyurdu Aslan o ismin peşinde! Fransızlar duyurdu 15:54
MALMÖ SİVASSPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Malmö - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda yayınlanacak? Sivasspor maçı saat kaçta? MALMÖ SİVASSPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Malmö - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda yayınlanacak? Sivasspor maçı saat kaçta? 15:50