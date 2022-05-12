Sivas finalde

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Sivasspor, 2-1'in rövanşında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalarak tarihinde ilk kez finale yükseldi. İlk yarıda Sivas'ta Kayode, Alanya'da ise Eduardo, Candeias, Juanfran, çerçeveyi bulamadı ve devre golsüz bitti.

KAPTAN DÜMENDE

İkinci yarıda final için bastıran Akdeniz ekibi, 78'de Diedhiou'nun kafa vuruşuyla öne geçti. Maç uzatmalara kalacak derken sahneye kaptan Hakan çıktı. 88'de Gradel'in kornerinde Kayode'nin indirdiği top defanstan sekti ve Hakan'ın önünde kaldı. Kaptan da finali getiren golü attı.

"DURMA! SALDIR"

Sivas taraftarının yaptığı koreografi büyük alkış toplarken, koreografiyi izleyenler o anları cep telefonları ile kaydetti. Türkiye Kupası'nın yer aldığı koreografide "Durma! Saldır" yazısı belirdi.

HEYECAN TURKUVAZ MEDYA'DA

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya, kupanın tüm heyecanını futbolseverlerle buluşturuyor. Maç öncesi ve sonrası yorumlarla, saha içi bağlantılarla, uzman görüşlerle kupa serüveninin tüm coşkusunu ekranlara getiriyor. Müthiş final maçında da futbolun kalbi A Spor ve ATV'de atacak.