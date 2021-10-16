Yiğidolar yenilmezlik aşkına

Süper Lig'de bugün Antalyaspor'u konuk edecek olan Sivasspor, rakibi karşısında iç sahadaki 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Sahasında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Yiğidolar, Sivas'taki en son yenilgisini 1. haftada Konyaspor'a karşı 1-0'lık skorla almıştı. Kırmızı-beyazlılar, Antalyaspor karşılaşmasını kazanması halinde ligdeki galibiyet serisini de 3'e çıkartacak. Süper Lig'de sahasında üst üste Antalyaspor ve Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Sivas ekibi, bu iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor.