Helal Yiğido

UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk üç maçını kazanarak göğsümüzü kabartan Sivasspor, Gürcü rakibi Dinamo Batum'u da geçerek play-off turuna adını yazdırdı. Deplasmandaki ilk maçta rakibini 2-1 mağlup eden temsilcimiz, 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede etkili bir oyun ortaya koysa da normal rakibine boyun eğdi. Gürcü temsilcisi Batum, 78'de Giorgi Pantsulaia'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve maçın normal süresi konuk ekibin üstünlüğüyle bitti.

ETKİLİ OYNADI

Yeni kural gereği deplasman golüne bakılmadığı için mücadele uzatmalara gitti. Sivasspor, 30 dakikalık uzatma bölümlerinde de etkili oyununu sürdürdü. Rakip kaleyi abluka altına alan Yiğidolar'a turu getiren golü 109'da Jorge Felix kaydetti ve temsilcimiz adını UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna adını yazdırdı. Play-off turunda Kopenhag ile ilk maç 19 Ağustos'ta Sivas'ta, rövanş ise 26 Ağustos'ta oynanacak.

ÇALIMBAY: ÖNEMLİ BİR GALİBİYET

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık. Oyuna giren arkadaşlar önemli işler yaptılar. Rakibi biliyorduk. Avrupa'da devam etmek bizim için önemli" dedi.

SIRADAKİ RAKİP KOPENHAG

Dinamo Batum'u eleyen Sivasspor'un yeni rakibi Kopenhag oldu. 1-1'in rövanşında sahasında L.Plovdiv'i konuk eden Danimarka temsilcisi, rakibini 4-2 yendi. Kevin Diks (2), Pep Biel ve Mohammed Daramy'nin golleriyle kazanan Kopenhag temsilcimiz ile eşleşti.