Haberler Sivasspor Yiğidolar’ın keyfi yerinde

Yiğidolar’ın keyfi yerinde

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 yenen Sivasspor'da yüzler gülüyor. Galibiyet nedeni ile oyuncular oldukça keyifli. Öte yandan futbolculara 2 gün izin verildi. İdmanlar, yarın yeniden başlayacak.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Yiğidolar’ın keyfi yerinde
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 yenen Sivasspor'da yüzler gülüyor. Galibiyet nedeni ile oyuncular oldukça keyifli. Öte yandan futbolculara 2 gün izin verildi. İdmanlar, yarın yeniden başlayacak.
SON DAKİKA