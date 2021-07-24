Yiğidolar’ın keyfi yerinde

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 yenen Sivasspor'da yüzler gülüyor. Galibiyet nedeni ile oyuncular oldukça keyifli. Öte yandan futbolculara 2 gün izin verildi. İdmanlar, yarın yeniden başlayacak.
UEFAAvrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 yenen Sivasspor'da yüzler gülüyor. Galibiyet nedeni ile oyuncular oldukça keyifli. Öte yandan futbolculara 2 gün izin verildi. İdmanlar, yarın yeniden başlayacak.