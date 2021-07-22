Sivasspor kazandı Türkiye UEFA ülke sıralamasında rahat nefes aldı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşan Sivasspor, rakibini 1-0 mağlup edip rövanş öncesi avantajı kaptı. Yaiğidolar'ın bu galibiyeti, UEFA ülke sıralaması açısından da Türkiye'ye derin bir nefes aldırdı.

Karşılaşma öncesi 21.200 puanla 17. sırada yer alan Türkiye, Sivasspor'un bu galibiyetiyle 18. sıraya düşmekten kurtuldu.

Öte yandan UEFA sıralamasında hemen arkamızda bulunan Çekya'nın temsilcileri Viktoria Plzen ve Slovacko ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde geceyi 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı. Viktoria Plzen, Dinamo Brest'i 2-1 mağlup ederken, Slovacko ise Lokomotiv Plovdiv'e 1-0 yenildi.