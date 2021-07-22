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Sivasspor kazandı Türkiye UEFA ülke sıralamasında rahat nefes aldı!

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV’ye karşı aldığı 5-1’lik mağlubiyet ülke sıralamasındaki yerimizi de tehlikeye sokmuştu. UEFA sıralamasında 17. sırada bulunan Türkiye, Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi'nde Petrocub'u mağlup etmesiyle 18. sıraya düşmekten kurtularak derin bir nefes aldı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 22:03 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 22:27
Sivasspor kazandı Türkiye UEFA ülke sıralamasında rahat nefes aldı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşan Sivasspor, rakibini 1-0 mağlup edip rövanş öncesi avantajı kaptı. Yaiğidolar'ın bu galibiyeti, UEFA ülke sıralaması açısından da Türkiye'ye derin bir nefes aldırdı.

Karşılaşma öncesi 21.200 puanla 17. sırada yer alan Türkiye, Sivasspor'un bu galibiyetiyle 18. sıraya düşmekten kurtuldu.

Öte yandan UEFA sıralamasında hemen arkamızda bulunan Çekya'nın temsilcileri Viktoria Plzen ve Slovacko ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde geceyi 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı. Viktoria Plzen, Dinamo Brest'i 2-1 mağlup ederken, Slovacko ise Lokomotiv Plovdiv'e 1-0 yenildi.

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