Sousa atağı!

Süper Lig'i 19 maçlık yenilmezlik serisiyle 5. sırada tamamlayan, UEFA Konferans Ligi'nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, dört koldan transferde çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon yaşadığı sıkıntıları bir daha yaşamamak için geniş ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Yiğidolar, orta sahaya aradığı ismi Gaziantep'te buldu. Geçen sezon takımda Beşiktaş'tan kiralık oynayan Boyd ve Umut Nayir için girişimlerini sürdüren kırmızı-beyazlı kurmaylar Gaziantep FK'den ayrılan Andre Sousa'yla da temas kurdu. Bonservisi elindeki 30 yaşındaki Portekizli orta saha, geçen sezon 27 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. Tecrübeli maestro, 2019- 2020 devre arasında Belenses'ten geldi ve 13 maçta 1 gol kaydetti. Sousa, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor. Sivas ekibi, Celtic'in 25 yaşındaki orta sahası Ntcham için de görüşmelerini sürdürüyor.

ÇİNEMRE YOLDA

1. Lig'de Adanaspor'dan ayrılmaya hazırlanan Hakan Çinemre için girişimde bulunan Sivas, imzaya yakın. Geçen sezon 19 maçta 2 gol atan 27 yaşındaki stoper, Göztepe ve Eskişehir'de de oynadı.