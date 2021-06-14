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Sousa atağı!

Beşiktaş’tan Boyd ve için bastıran Yiğidolar, orta sahaya da Sousa’yı düşünüyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Sousa atağı!

'i 19 maçlık yenilmezlik serisiyle 5. sırada tamamlayan, 'nde sahne almaya hazırlanan , dört koldan transferde çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon yaşadığı sıkıntıları bir daha yaşamamak için geniş ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Yiğidolar, orta sahaya aradığı ismi Gaziantep'te buldu. Geçen sezon takımda Beşiktaş'tan kiralık oynayan Boyd ve için girişimlerini sürdüren kırmızı-beyazlı kurmaylar 'den ayrılan 'yla da temas kurdu. Bonservisi elindeki 30 yaşındaki Portekizli orta saha, geçen sezon 27 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. Tecrübeli maestro, 2019- 2020 devre arasında Belenses'ten geldi ve 13 maçta 1 gol kaydetti. Sousa, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor. Sivas ekibi, 'in 25 yaşındaki orta sahası Ntcham için de görüşmelerini sürdürüyor.

ÇİNEMRE YOLDA
1. Lig'de 'dan ayrılmaya hazırlanan Hakan Çinemre için girişimde bulunan Sivas, imzaya yakın. Geçen sezon 19 maçta 2 gol atan 27 yaşındaki stoper, ve Eskişehir'de de oynadı.

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