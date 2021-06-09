Ntcham yolda

Süper Lig'i 19 maçlık yenilmezlikle 5. bitiren, UEFA Konferans Ligi'nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transferde çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, İskoçya'da Celtic forması giyen orta saha Olivier Ntcham'ı kadrosuna katmak için temaslara başladı. Celtic'le 1 yıl daha kontratı bulunan 25 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız futbolcunun transferini bitirmeye çalışan kırmızı-beyazlı yönetimin, 1 milyon euro bonservis talep eden kulübü ile pazarlıklarda önemli bir mesafe kat ettiği öğrenildi.

AEK VE BLACKPOOL DA PEŞİNDE

Ntcham'ı kadrosuna katmak isteyen Sivasspor'un, Yunanistan ve İngiltere'den de ciddi rakipleri var. Yunan ekibi AEK ve bu sezon İngiltere Championship'e yükselen Blackpool da Ntcahm'ın transferi için kırmızı-beyazlılarla yarışıyor. Genç orta saha, geçtiğimiz sezon Celtic ve kiralık olarak gittiği Fransız devi Marsilya'da toplam 29 maça çıktı, 1 gol, 2 asist katkısı sağladı. Ntcham, Fransa'nın A Milli Takım hariç tüm alt yaş kategorilerinde de boy gösterdi.

215 MAÇTA 149 İLK 11

Kariyerinde 215 maça çıkan Olivier Ntcham, 29 gol attı. 25 kez sarı, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırılan genç oyuncu, 149 kez ilk 11'de görev alırken, 13 bin 48 dakika sahada kaldı. Celtic'le 3 lig, 2 kupa, 3 de lig kupası şampiyonluğu yaşadı.

YILIN TAKIMIYIZ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 19 maçlık yenilmezlikle ligi 5. bitiren takımını övdü. Rıza Çalımbay, "Bana göre takımımız yılın takımı seçilir. O kadar zorluktan geçip buralara gelmek benim için şampiyon olmak kadar önemli" ifadelerini kullandı.