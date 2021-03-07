Haberler Sivasspor Son dakika spor haberleri: Galatasaray Sivasspor maçı sonrası Tyler Boyd'dan olay sözler! "Beşiktaş için de önemliydi"

Son dakika spor haberleri: maçı sonrası 'dan olay sözler! " için de önemliydi"

'un ocak ayında 'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı , karşısında attığı golle takımının 1 puan almasında pay sahibi oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan ABD'li kanat oyuncusu, skorun Beşiktaş açısında da önemine değinip, "'a puan kazandırdık. Beşiktaş için de çok önemliydi" dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 21:30 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 21:31
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Sivasspor maçı sonrası Tyler Boyd'dan olay sözler! "Beşiktaş için de önemliydi"

Ocak ayında 'tan 'a kiralanan , karşısında takımının ikinci golünü filelere yolladı. Sivasspor'un zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılmasında büyük pay sahibi olan ABD'li yıldız, maç sonu flaş ifadeler kullandı.

Skorun Beşiktaş açısında da önemine değinen Boyd, "'a puan kazandırdık. Beşiktaş için de çok önemliydi" dedi.: "Sivas'a puan kazandırdık. Ancak Beşiktaş için de çok önemliydi. Zor bir maçtı. Rakibimiz çok zorlu, Saha şartları da zorlu. Sahadan ötürü daha çabuk yoruluyorsunuz, kaslarınız yoruluyor. Takım olarak çok iyiydik. Savaştık, mücadele ettik, 1 puan aldık" dedi.

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