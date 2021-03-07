Son dakika spor haberleri: Galatasaray Sivasspor maçı sonrası Tyler Boyd'dan olay sözler! "Beşiktaş için de önemliydi"

Ocak ayında Beşiktaş'tan Sivasspor'a kiralanan Tler Boyd, Galatasaray karşısında takımının ikinci golünü filelere yolladı. Sivasspor'un zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılmasında büyük pay sahibi olan ABD'li yıldız, maç sonu flaş ifadeler kullandı.

Skorun Beşiktaş açısında da önemine değinen Boyd, "Sivas'a puan kazandırdık. Beşiktaş için de çok önemliydi" dedi.Tyler Boyd: "Sivas'a puan kazandırdık. Ancak Beşiktaş için de çok önemliydi. Zor bir maçtı. Rakibimiz çok zorlu, Saha şartları da zorlu. Sahadan ötürü daha çabuk yoruluyorsunuz, kaslarınız yoruluyor. Takım olarak çok iyiydik. Savaştık, mücadele ettik, 1 puan aldık" dedi.