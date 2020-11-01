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Sivassporlu 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı!

ekiplerinden 'da forma giyen 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Tecrübeli futbolcu hesabındna yaptığı paylaşımda, "Yapılan testlerden sonra, sahalardan bir ay uzak kalacağım açıklandı. Sezon benim için iyi başlamadı ama işler zamanla düzelecek. Şimdi evimden takımımı destekleme zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 17:33
Sivassporlu Jorge Felix 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı!

DG 'un orta saha oyuncusu , 1 ay uzak kalacağını duyurdu. Felix, "Yapılan testlerden sonra, sahalardan bir ay uzak kalacağım açıklandı. Sezon benim için iyi başlamadı" dedi.

Sivasspor'un 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Jorge Felix, hesabından 1 ay yeşil sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşan Felix, şu notu ekledi:

"Yapılan testlerden sonra, sahalardan bir ay uzak kalacağım açıklandı. Sezon benim için iyi başlamadı ama işler zamanla düzelecek. Şimdi evimden takımımı destekleme zamanı geldi."

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