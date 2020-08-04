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04 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Sivasspor Ve Süper Lig'de ilk transfer resmen açıklandı! İşte o isim...

Son dakika: 'i kadrosuna kattı!

Son dakika: Sivasspor Jorge Felix'i kadrosuna kattı!

Son dakika... 'in tamamlanmasının ardından tescil sezonu resmen başladı. Transfer sezonunun ilk resmi açıklaması ise geçtiğimiz sezonun flaş ekibi 'dan geldi. Sivasspor, 'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Konuyla alakalı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Demir Grup 'umuz, geçtiğimiz sezon Polonya 1. Lig ekiplerinden Piast Gliwice forma giyen ile kulüp tesislerimizde başkanımız 'ın da hazır bulunduğu törende 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Jorge Felix, forvet arkası olarak görev yapıyor.

22 Ağustos 1991'de İspanya'nın başkenti Madrid'te dünyaya gelen Jorge Felix Munoz Garcia, futbola Atletico Madrid alt yapısında başladı. Colonia Moscardo, Getafe, AD Alcorcon, Trival Valderas, Rayo Majadahonda ve Lleida Esportiu forması giyen Felix son olarak Piast Gliwice forması terletti. 28 yaşındaki sporcumuz geçtiğimiz sezon Polonya'da 33 maçta 16 gol 4 asist yaparak yılın futbolcusu seçilmişti.

Jorge Felix'e Sivas'a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz."

  1. 04.08.2020
  2. Güncelleme: 04.08.2020 16:04
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