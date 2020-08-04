Son dakika: Sivasspor Jorge Felix'i kadrosuna kattı!
Son dakika... Süper Lig'in tamamlanmasının ardından transfer tescil sezonu resmen başladı. Transfer sezonunun ilk resmi açıklaması ise geçtiğimiz sezonun flaş ekibi Sivasspor'dan geldi. Sivasspor, Jorge Felix'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Konuyla alakalı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'umuz, geçtiğimiz sezon Polonya 1. Lig ekiplerinden Piast Gliwice forma giyen Jorge Felix ile kulüp tesislerimizde başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın da hazır bulunduğu törende 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Jorge Felix, forvet arkası olarak görev yapıyor.
22 Ağustos 1991'de İspanya'nın başkenti Madrid'te dünyaya gelen Jorge Felix Munoz Garcia, futbola Atletico Madrid alt yapısında başladı. Colonia Moscardo, Getafe, AD Alcorcon, Trival Valderas, Rayo Majadahonda ve Lleida Esportiu forması giyen Felix son olarak Piast Gliwice forması terletti. 28 yaşındaki sporcumuz geçtiğimiz sezon Polonya'da 33 maçta 16 gol 4 asist yaparak yılın futbolcusu seçilmişti.
Jorge Felix'e Sivas'a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz."
- 04.08.2020
- Güncelleme: 04.08.2020 16:04
- Son dakika: Sivasspor Jorge Felix'i kadrosuna kattı!
- Papiss Cisse için büyük savaş! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
- Dünya futbolunda bir devir sona erdi! Iker Casillas...
- Devleri peşine takan Yiğit Kerem kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?
- Brentford-Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bekle dedi o Galatasaray'a gitti! Arda ve 1 bomba daha...
- İşte Erol Bulut'un istediği ilk transfer! Fenerbahçe...
- Huzurlarınızda yeni Fenerbahçe! Tam 15 isim...
- Yıldız isimler tatilde! İşte o görüntüler
- Bu transfer çok konuşulur! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geliyor...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Sivasspor Jorge Felix'i kadrosuna kattı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.