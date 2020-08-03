Rıza Çalımbay Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix'i resmen açıkladı!
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Piast Gliwice'de forma giyen İspanyol futbolcu Jorge Felix'i transfer ettiklerini ve oyuncunun yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Transfer gündemiyle alakalı konuşan Çalımbay, "Bizim iskeletimiz var, 5 - 6 tane oyuncu alıp önümüze bakacağız" dedi.
YENİ TRANSFERİ AÇIKLADI!
İspanyol futbolcu Jorge Felix'i kadroya kattıklarını duyuran Çalımbay, Giden futbolcularımıza başarılar diliyoruz. Transfer çalışmalarımıza başladık. Bütçemiz belli, Polonya'dan Felix'i aldık forvet arkası bir oyuncu yarın gelecek." diye konuştu.
YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ
2018-19 sezonunda Piast Gliwice ile şampiyonluk yaşayan Jorge Felix, bu sezon attığı gollerle Polonya'da yılın futbolcusu seçildi. Kariyerine Atletico Madrid'de başlayan Felix; Moscardo, Getafe, Alcorcon, Trival Valderas, Majadahonda ve Esportiu gibi İspanyol takımlarında forma giydi. 2018'den bu yana Polonya'da top koşturan Felix, kariyerinde 269 maçta 59 gol, 11 asist yaptı. Genellikle santrfor bölgesinde oynasa da sol açık, sağ açık, forvet arkasında da forma giyiyor.
- 03.08.2020
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