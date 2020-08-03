Rıza Çalımbay Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix'i resmen açıkladı! - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Sivasspor Çalımbay Sivasspor'un yeni transferini resmen açıkladı!

'un yeni transferi 'i resmen açıkladı!

Rıza Çalımbay Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix'i resmen açıkladı!

Teknik Direktörü Piast Gliwice'de forma giyen İspanyol futbolcu 'i ettiklerini ve oyuncunun yarın 'ye geleceğini açıkladı.

ekiplerinden 'da teknik direktör , Spor'a açıklamalarda bulundu.

gündemiyle alakalı konuşan Çalımbay, "Bizim iskeletimiz var, 5 - 6 tane oyuncu alıp önümüze bakacağız" dedi.

YENİ TRANSFERİ AÇIKLADI!

İspanyol futbolcu 'i kadroya kattıklarını duyuran Çalımbay, Giden futbolcularımıza başarılar diliyoruz. Transfer çalışmalarımıza başladık. Bütçemiz belli, Polonya'dan Felix'i aldık forvet arkası bir oyuncu yarın gelecek." diye konuştu.

YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

2018-19 sezonunda Piast Gliwice ile şampiyonluk yaşayan Jorge Felix, bu sezon attığı gollerle Polonya'da yılın futbolcusu seçildi. Kariyerine 'de başlayan Felix; Moscardo, Getafe, Alcorcon, Trival Valderas, Majadahonda ve Esportiu gibi İspanyol takımlarında forma giydi. 2018'den bu yana Polonya'da top koşturan Felix, kariyerinde 269 maçta 59 gol, 11 asist yaptı. Genellikle santrfor bölgesinde oynasa da sol açık, sağ açık, forvet arkasında da forma giyiyor.

  1. 03.08.2020
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