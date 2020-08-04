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04 Ağustos 2020, Salı
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'da yeni sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor'da yeni transfer Jorge Felix sağlık kontrolünden geçti

'un Polonya 1. Lig ekiplerinden Piast Gliwice'dan 2 yıllığına kadrosuna kattığı İspanyol oyuncu , sağlık kontrolünü başarıyla tamamladı.

DG 'un yeni transferi , sağlık kontrolünden geçti.

İspanyol futbolcu Felix, Medicana Sivas Hastanesi'nde ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

28 yaşındaki forvet arkası oyuncusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  1. 04.08.2020
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