Sivasspor'da yeni transfer Jorge Felix sağlık kontrolünden geçti
Sivasspor'un Polonya 1. Lig ekiplerinden Piast Gliwice'dan 2 yıllığına kadrosuna kattığı İspanyol oyuncu Jorge Felix, sağlık kontrolünü başarıyla tamamladı.
DG Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix, sağlık kontrolünden geçti.
İspanyol futbolcu Felix, Medicana Sivas Hastanesi'nde ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
28 yaşındaki forvet arkası oyuncusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- 04.08.2020
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