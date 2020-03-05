Caner Osmanpaşa Milli Takım'a göz kırpıyor - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Caner Osmanpaşa Milli Takım'a göz kırpıyor

'a göz kırpıyor

Caner Osmanpaşa Milli Takım'a göz kırpıyor

un başarılı savunma oyuncusu , takımında gösterdiği performansla A ’a göz kırpıyor. Osmanpaşa, Juventuslu ve 04’ün savunma oyuncusu ’ın geçirdiği sakatlıklar sonucunda milli takımın savunması için ciddi aday olmaya başladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A , İtalya Serie A takımı Juventus'ta forma giyen milli oyuncu 'ın uzun süreli sakatlık yaşamasının ardından bir şok haber de 04 forması giyen 'tan aldı. Bel omurlarında kırık tespit edilen Kabak, en az 9 hafta sahalardan uzak kalacak. Savunma oyuncularının yaşadığı sakatlıklar ile oyuncu seçiminde eli zorlanmaya başlayan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, gözünü 'deki savunma oyuncularına çevirdi. Güneş'in yardımcıları bu doğrultuda forması giyen başarılı savunma oyuncusu 'yı takip etmeye başladı.

LİGİN EN İSTİKRARLI SAVUNMA OYUNCULARI ARASINDA
32 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu bu sezon ligdeki en istikrarlı stoper isimleri arasında yer alıyor. Caner Osmanpaşa, bu sezon şu ana kadar Demir Grup Sivasspor forması ile 23'ü Süper Lig ve 5'i olmak üzere 28 karşılaşmaya çıktı.

  1. 05.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Caner Osmanpaşa Milli Takım'a göz kırpıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN