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20 Şubat 2020, Perşembe
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’da Alanya alarmı

Sivasspor’da Alanya alarmı

Ligde kazanamayan ve geçen hafta 'a yenilerek liderliği kaptıran , Alanya maçına dönüm noktası gözüyle bakıyor. , kritik maç öncesi sakatlıklardan dert yandı. Tecrübeli çalıştırıcı, 6 oyuncunun sakat olduğunu, 3'ünün ise oynamayacağını söyledi.

Ligde kazanamayan ve geçen hafta 'a yenilerek liderliği kaptıran , Alanya maçına dönüm noktası gözüyle bakıyor. , kritik maç öncesi sakatlıklardan dert yandı. Tecrübeli çalıştırıcı, 6 oyuncunun sakat olduğunu, 3'ünün ise oynamayacağını söyledi.
  1. 20.2.2020
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