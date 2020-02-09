Eksi 7’de dev destek

Süper Lig'de bugün Başakşehir'i konuk edecek Sivasspor'a taraftarlardan dev destek geldi. Geçtiğimiz hafta ligde Gaziantep'ten farkı mağlup ayrılan ve performans düşüklüğü yaşayan Yiğidolar'u eksi 7 derecede ziyaret eden taraftarlar takıma moral oldu. Taraftarlar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'a çiçek takdim etti.