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09 Şubat 2020, Pazar
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Eksi 7’de dev destek

Eksi 7’de dev destek

'de bugün 'i konuk edecek 'a taraftarlardan dev destek geldi. Geçtiğimiz hafta ligde 'ten farkı mağlup ayrılan ve performans düşüklüğü yaşayan Yiğidolar'u eksi 7 derecede ziyaret eden taraftarlar takıma moral oldu.

'de bugün 'i konuk edecek 'a taraftarlardan dev destek geldi. Geçtiğimiz hafta ligde 'ten farkı mağlup ayrılan ve performans düşüklüğü yaşayan Yiğidolar'u eksi 7 derecede ziyaret eden taraftarlar takıma moral oldu. Taraftarlar, 'a çiçek takdim etti.

  1. 9.2.2020
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