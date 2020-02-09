Eksi 7’de dev destek
Süper Lig'de bugün Başakşehir'i konuk edecek Sivasspor'a taraftarlardan dev destek geldi. Geçtiğimiz hafta ligde Gaziantep'ten farkı mağlup ayrılan ve performans düşüklüğü yaşayan Yiğidolar'u eksi 7 derecede ziyaret eden taraftarlar takıma moral oldu.
Süper Lig'de bugün Başakşehir'i konuk edecek Sivasspor'a taraftarlardan dev destek geldi. Geçtiğimiz hafta ligde Gaziantep'ten farkı mağlup ayrılan ve performans düşüklüğü yaşayan Yiğidolar'u eksi 7 derecede ziyaret eden taraftarlar takıma moral oldu. Taraftarlar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'a çiçek takdim etti.
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