Rıza Çalımbay: Skuletic'in parmağı kırıldı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SKULETIC'İN PARMAĞI KIRILDI

Kupa maçında forvet oyuncuları Petar Skuletic'in rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında parmağının kırıldığını ve ameliyat edileceğini dile getiren Çalımbay, takımda Marcelo Goiano'nun, Arouna Kone'nin ve Emre Kılınç'ın sakatlıklarının bulunduğunu ifade etti.

Medipol Başakşehir ile final niteliğinde bir maç oynayacaklarına vurgu yapan Çalımbay, eksik ve cezalı futbolcuların sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.

BAŞAKŞEHİR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Demir Grup Sivasspor, ligin 21. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, gruplar halinde yapıldı. Top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.