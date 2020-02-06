Lider sahne alıyor
Kupada çeyrek final ilk maçları bugün A Spor’dan yayınlanacak Antalya-Sivas karşılaşmasıyla sona eriyor. Yarı finalistler, birbirinden çekişmeli 4 maçla 11, 12 ve 13 Şubat’ta belirlenecek.
Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün oynanacak Antalya-Sivas maçıyla sona erecek. Lider Yiğidolar, saat 20.30'da Podolski transferiyle ses getiren Akdeniz ekibi karşısında rövanş için avantajlı bir skor arayacak. Nefes kesecek bu mücadele, A Spor ekranlarından şifresiz ve HD kalitesinde yayınlanacak. Çeyrek final maçlarının yayınlanacağı A Spor, bu önemli organizasyondaki tüm detayları da ekranlara getirecek. Maç öncesi ve sonrası teknik direktör, futbolcu röportajlarının yanı sıra duayen isimlerin yorumları da A Spor'da olacak.
- 6.2.2020
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alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
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