Lider sahne alıyor

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün oynanacak Antalya-Sivas maçıyla sona erecek. Lider Yiğidolar, saat 20.30'da Podolski transferiyle ses getiren Akdeniz ekibi karşısında rövanş için avantajlı bir skor arayacak. Nefes kesecek bu mücadele, A Spor ekranlarından şifresiz ve HD kalitesinde yayınlanacak. Çeyrek final maçlarının yayınlanacağı A Spor, bu önemli organizasyondaki tüm detayları da ekranlara getirecek. Maç öncesi ve sonrası teknik direktör, futbolcu röportajlarının yanı sıra duayen isimlerin yorumları da A Spor'da olacak.