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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Sivasspor ile sözleşme imzaladı

Sivasspor Claudemir Domingues ile sözleşme imzaladı

çalışmaları kapsamında Portekiz'in Braga takımında forma giyen 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu de Souza ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Devre arasında ilk transferini 'den 'i alarak gerçekleştiren teknik yönetimin isteği doğrultusunda Portekiz'de Braga takımında forma giyen ile anlaşmaya vardı. Kente gelen tecrübeli oyuncu, kulüp binasında Başkan 'ın da yer aldığı törenle kendisini 1,5 yıllığına Sivassporlu yapan sözleşmeye imza attı.

27 Mart 1988'de 'da Macaúbas'ta dünyaya gelen Claudemir Domingues de Souza, daha önce; Sao Carlos Futebol Clube, , Kopenhag, , Al-Ahli Cidde ve son olarak Braga'da forma giydi. Kariyerinde 426 maça çıkan 31 yaşındaki sporcu 33 kez gol sevinci yaşarken, 51 kez de asist yaptı.

STOPER İTALYA'DAN GELİYOR

'nın Genoa takımında forma giyen 27 yaşındaki Fas'lı stoper Jawad El Yamig ile de anlaşma sağlanırken, bu oyuncunun da takımıyla son maçını oynadıktan sonra 'ye gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Öte yandan kırmızı-beyazlı takım geçen sezon devre arasında ettiği ancak sakatlıklar nedeniyle verim alamadığı Hugo Vieira ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

  1. 25.01.2020
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