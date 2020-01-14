“Şampiyonluk için geldim” - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri “Şampiyonluk için geldim”

“Şampiyonluk için geldim”

“Şampiyonluk için geldim”

Demir Grup , 'le 1.5 yıllık sözleşme yaptı.

, 'le 1.5 yıllık sözleşme yaptı. İmza töreninde konuşan tecrübeli kanat oyuncusu, "Lider takıma geldiğim için çok mutluyum. Arkadaşlarımızın hepsi çok iyi karşıladı. Hepimiz profesyoneliz, 'de olmadı. Şimdi lider takıma geldim, inşallah hep beraber şampiyon oluruz" diye konuştu
  1. 14.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Şampiyonluk için geldim” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN