Rıza Çalımbay: 3-4 transfer lazım
Rıza Çalımbay, yönetimden transfer istedi. Başarılı çalıştırıcı, "Kesinlikle 3-4 transfer lazım. Asıl lig 2. yarı başlayacak. Yönetimle konuştuk nereye ihtiyacımız varsa bakacağız ama üst düzey olmayacak, dengeler bozulmayacak" bilgisini paylaştı.
Rıza Çalımbay, yönetimden transfer istedi. Başarılı çalıştırıcı, "Kesinlikle 3-4 transfer lazım. Asıl lig 2. yarı başlayacak. Yönetimle konuştuk nereye ihtiyacımız varsa bakacağız ama üst düzey olmayacak, dengeler bozulmayacak" bilgisini paylaştı.
- 23.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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