Rıza Çalımbay: 3-4 transfer lazım - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri Rıza Çalımbay: 3-4 transfer lazım

: 3-4 lazım

Rıza Çalımbay: 3-4 transfer lazım

, yönetimden istedi. Başarılı çalıştırıcı, "Kesinlikle 3-4 transfer lazım. Asıl lig 2. yarı başlayacak. Yönetimle konuştuk nereye ihtiyacımız varsa bakacağız ama üst düzey olmayacak, dengeler bozulmayacak" bilgisini paylaştı.

Rıza Çalımbay, yönetimden istedi. Başarılı çalıştırıcı, "Kesinlikle 3-4 transfer lazım. Asıl lig 2. yarı başlayacak. Yönetimle konuştuk nereye ihtiyacımız varsa bakacağız ama üst düzey olmayacak, dengeler bozulmayacak" bilgisini paylaştı.

  1. 23.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rıza Çalımbay: 3-4 transfer lazım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN