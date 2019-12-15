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15 Aralık 2019, Pazar
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’un resmi sitesi hacklendi

Sivasspor’un resmi sitesi hacklendi

'in 15'inci haftasında oynanan Demir Grup Sivaspor - maçından sonra 'un resmi hacklendi. Siteye ulaşmaya çalışanların karşılaştıkları ilginç uyarı ise Sivassporlular tarafından tepkiyle karşılandı.

DG 'un resmi www.sivasspor.org.tr, ile oynanan maçın ardından hacklendi.

'in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadele Sivasspor'un 3-1 üstülüğü ile sona erdi.

Maçın ardından Sivasspor'un resmi internet sitesi hacklendi.

Yaşanan hack olayının ardından bir süre siteye ulaşım sağlanamadı. Site daha sonra normal haline döndü.

Siteye ulaşmaya çalışanların karşılaştıkları ilginç uyarı ise Sivassporlular tarafından tepkiyle karşılandı.

  1. 16.12.2019
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