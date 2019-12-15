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15 Aralık 2019, Pazar
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İlk yarıyı zirvede bitireceğiz

İlk yarıyı zirvede bitireceğiz

'yi konuk edecek galibiyete inanıyor. Başkan , "Şampiyonluk yolunda, en azından ilk yarıyı lider bitirmek için önemli bir galibiyet almayı arzu ediyoruz" dedi.

'yi konuk edecek galibiyete inanıyor. Başkan , "Şampiyonluk yolunda, en azından ilk yarıyı lider bitirmek için önemli bir galibiyet almayı arzu ediyoruz" dedi. ise "Bütün amacımız Fenerbahçe maçını kazanmak" yorumunu yaptı. Yiğidolar ayrıca 10 bin kombine satarak bu alanda rekor kırıldığını açıkladı.
  1. 15.12.2019
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