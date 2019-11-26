Demir Grup Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı
Süper Lig'in 12'inci haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdüren Sivasspor'da 13'üncü haftada oynanacak olan Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı.
Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor galibiyetinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından 1 gün izin verilen kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde toplandı.
RYBALKA KATILMADI
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen ve koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti.
Antrenmana sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.
- 26.11.2019
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Antistanbul Okay şart
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resso ıyı ıyı
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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