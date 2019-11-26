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26 Kasım 2019, Salı
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'da mesaisi başladı

Demir Grup Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

'in 12'inci haftasında deplasmanda 'u 4-1'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdüren 'da 13'üncü haftada oynanacak olan maçı hazırlıkları başladı.

'in 13. haftasında sahasında ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına başladı.

İstikbal Mobilya galibiyetinin ardından tarafından 1 gün izin verilen kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde toplandı.

RYBALKA KATILMADI

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen ve koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti.

Antrenmana sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 26.11.2019
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