Sivasspor iç saha serisini 9 maça yükseltti
13 Şubat 2019, Çarşamba
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iç saha serisini 9 maça yükseltti

Sivasspor iç saha serisini 9 maça yükseltti

'in 21. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Demir Grup , iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek sezona başlayan , 3. haftada sahasında 'ya 3-0 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından evinde çıktığı 9 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Ligin 5. haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan temsilcisi, iç sahada 7. haftada 'u 2-0 yendi, sonraki haftalarda ve ile golsüz, ile de 1-1 berabere kaldı. İç sahada ligin 15. haftasında 'yi 2-0, 16'ncı haftada ise MKE Ankaragücü'nü 4-0 mağlup eden Sivasspor, 19. haftada ise ile 1-1 berabere kaldı.

Evinde oynadığı son maçta ise dün Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 9 maça yükselttiği yenilmezlik serisinde 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Sivasspor, bu sezon iç sahada çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet gördü ve 20 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu maçlarda rakip fileleri 15 kez havalandırdı, kalesinde 8 gol gördü.

Sivas temsilcisi, dış sahadaki 10 maçta ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 11 puan toplayabildi.

  1. 12.2.2019 11:06
  2. Güncelleme: 12.2.2019 12:10
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